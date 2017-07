Brückenspringer am Dortmund-Ems-Kanal im Visier der Polizei

Die Wasserschutzpolizei für den Kreis Coesfeld hat aktuell mit Brückenspringern zu kämpfen. In diesem Jahr habe die Zahl der Personen zugenommen, die am Dortmund-Ems-Kanal von den Autobrücken aus ins Wasser springen! Zuletzt waren am Wochenende zwei Jugendliche auf den Bogen einer Kanalbrücke bei Senden geklettert und über 10 Meter in die Tiefe gesprungen. Eine junge Frau filmte das von unten - geht gar nicht! Sagt die Wasserschutzpolizei! Sie will jetzt bei Schwerpunktaktionen als Fahrradtourist getarnt am Kanal auf- und abfahren - um die Springer zu überraschen. Dann haben sie keine Chance, vor dem Polizei-Boot zu flüchten. Eine Geldstrafe soll die Springer dann davon abhalten, erneut von der Brücke zu springen!