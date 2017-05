Bücherei to go startet in Dülmen

Durch die Baustelle für eine neue Einkaufsstraße auf dem Overbergplatz in Dülmen fallen im Moment viele Parkplätze in der Innenstadt weg. Das bedeutet unter anderem für die Besucher der Stadtbücherei weitere Wege. Das ist vor allem für ältere Menschen ein Problem, die nicht so gut zu Fuß sind. Heute hat die Stadtbücherei eine Lösung vorgestellt. Künftig haben Sie die Möglichkeit Bücher, CDs oder Filme in das Sozialkaufhaus an der Borkener Straße zu bestellen. Hier gibt es Parkplätze. Die Bücherei sammelt die Bestellungen und jeden zweiten Montagnachmittag fährt eine Mitarbeiterin sie mit dem Bollerwagen rüber zum Sozialkaufhaus. Die Besteller können sie dann hier abholen und später auch wieder zurückgeben. Sie können Bücher, CDs und Filme ab sofort für den Service vorbestellen, entweder am Telefon, per E-Mail oder Post. Der erste Ausgabetermin ist am 15. Mai.