Bürgerbus in der Gemeinde Nordkirchen fährt wieder ab Montag

Sie warteten heute in Nordkirchen, Südkirchen und Capelle vergeblich auf den Bürgerbus, um zum Arzt, zum Wochenend-Einkauf oder zum Bahnhof zu fahren. Am Montag soll der Bürgerbus aber wieder zu den gewohnten Zeiten an den Haltestellen halten. Das hat Bürgerbus-Verein heute gesagt. Aktuell steht er noch in einer Werkstatt in Bösensell. Techniker sollen herausfinden, wieso der Bus nicht mehr beschleunigen konnte - bei 40 Stundenkilometern war Schluss. Bis Montag soll das Problem aber behoben sein.