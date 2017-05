Bürgerbus in Dülmen in Aussicht

Ein Bürgerbus für Dülmen rückt näher. Bei einem aktuellen Treffen haben 40 Menschen gesagt, dass sie sich zu engagieren wollen. Für das Projekt sind zum Beispiel ehrenamtliche Fahrer nötig. Der nächste Schritt ist jetzt einen Bürgerbusverein zu gründen. Mitte Juni soll die Gründungsveranstaltung sein. Den genauen Termin legt die Stadt noch fest. Der Bürgerbus soll auf einer ersten Linie Merfeld und Hausdülmen mit der Innenstadt und dem Bahnhof verbinden. Eine Umfrage hatte hier einen besonders großen Bedarf ermittelt. Geht alles glatt könnte die erste Bürgerbus-Linie in einem Jahr starten. Sobald der Verein gegründet ist und die Politik abschließend entschieden hat - geht es an die Feinarbeit. Also - einen Bus aussuchen, Fahrer schulen und einen Fahrplan entwickeln. Ist die erste Linie erfolgreich - könnten weitere Linie weitere Ortsteile anbinden.