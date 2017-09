Bürgerbus Olfen wird 20 - Feier auf dem Mobilitätstag im Leohaus

Der Olfener Bürgerbus ist über die Grenzen des Kreises Coesfeld hinaus ein Vorreiter und gleichzeitig einer der ältesten bei uns: Heute feiert er beim Mobilitätstag in Olfen seinen 20. Geburtstag. Die bisherige Bilanz ist überwältigend. Weit über 100.000 Menschen sind bis heute mit dem Olfener Bürgerbus mitgefahren. Das ist eine Riesen-Menge. Entscheidend dafür war eine ganz neue Idee vor einigen Jahren: Denn seitdem fährt der Bürgerbus nicht mehr zu festen Zeiten Haltestellen an. Stattdessen bestellen Olfener sich den Bus entweder zu einer Haltestelle oder zu sich nach Hause. Dadurch sei die Fahrgäste-Zahl nochmal deutlich angestiegen und der Bürgerbus spart Geld. Denn dadurch gibt es keine Leerfahrten mehr. Im Leohaus in Olfen feiert der Verein heute also runden Geburtstag. Parallel zum Mobilitätstag der Stadt. Hier testen Sie ab 13 Uhr umweltschonende Autos und Fahrräder mit einem Elektro-Motor.