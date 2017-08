Bürgerbus Senden startet heute

Die kleinen roten Flitzer sehen Sie heute Morgen in fast alles Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld und heute Morgen startet auch in Senden ein Bürgerbus zu seiner Jungfernfahrt. Er schließt Lücken im normalen Liniennetz und bringt Sie zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Bahnhof. Um Punkt 8:04 Uhr geht es am Busbahnhof los. Darauf haben viele Menschen in der Gemeinde Senden lange gewartet. Noch steht der Bus in der Garage, gleich holt ihn Dieter aber ab. Er ist heute der erste Fahrer des Bürgerbusses und bringt ihn dann zum Sendener Busbahnhof. Getankt haben die Helfer den Bürgerbus auch schon am Abend, heute wäre dafür einfach nicht so viel Zeit gewesen. Am Wochenende sind die Helfer mit dem Staubsauger nochmal durch alle Ecken und Winkel gegangen. Jetzt ist alles bereit und die erste Fahrt nach Bösensell kann starten.