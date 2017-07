Bürgerbusverein für Dülmen gründet sich

Bald gibt es überall im Kreis Coesfeld einen Bürgerbus, der Lücken im normalen Liniennetz stopft. Dülmen, die größte Stadt im Kreis ist ein Nachzügler, kommt jetzt aber endlich in die Gänge. Morgen in einer Woche gründet sich der nötige Verein für das Projekt. Die Initiatoren, die beiden Ortsvorsteher von Hausdülmen und Merfeld trommeln Unterstützer zusammen. Damit das Projekt gelingt, sind ehrenamtliche Helfer nötig. Zum einen, um das Projekt anzuschieben und zum anderen, um den Bürgerbus letztendlich auch zu fahren. Im Herbst kommt das Projekt in die Ausschüsse, um es politisch abzusegnen. In einem guten Jahr soll der Bürgerbus auf die Straße. Eine erste Linie soll Merfeld und Hausdülmen mit der Innenstadt und dem Bahnhof