Bürgerbusverein für Dülmen startet mit der Arbeit

In gut einem Jahr solll ein Bürgerbus in Dülmen fahren. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist jetzt geschafft. Der nötige Bürgerbusverein hat sich gegründet. Auf die Mitglieder wartet jetzt viel Arbeit. Verschiedene Teams kümmern sich um verschiedene Aufgaben. Eine Arbeitsgruppe. Eine Gruppe beschäftigt sich mit dem passenden Bürgerbus-Modell. Schön wäre zum Beispiel ein absenkbarer Bus, damit ältere Menschen leichter ein- und aussteigen können. So ein Modell wäre allerdings etwas teuer. Außerdem gibt es mittlerweile auch Busse mit Elektromotor. Auch hier will eine Arbeitsgruppe prüfen, ob das sinnvoll wäre. Eine weitere Gruppe kümmert sich um den Fahrplan. Der Bus soll die Ortsteile Merfeld und Hausdülmen mit der Dülmener Innenstadt verbinden. Klar ist auch, dass er am Krankenhaus und dem Bahnhof halten soll. Schließlich gibt es noch eine Arbeitsgruppe, die die Ausbildung der künftigen ehrenamtlichen Fahrer organisiert. Rund 40 Menschen sind interessiert daran. Das ist ein guter Grundstock, aber weitere Freiwillige sind willkommen. Sie melden sich bei der Stadt oder den Ortsvorstehern in Merfeld und Hausdülmen.