Bürgerentscheid zur geplanten Sekundarschule in Dülmen im Oktober

Sie haben es in Dülmen jetzt allein in der Hand zu entscheiden, wie es mit der Sekundarschule weitergeht. Am 1. Oktober stimmen Sie in einem Bürgerentscheid darüber ab. Das hat der Rat am Abend festgelegt. Eine Initiative aus vielen Eltern hatte über 3700 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gesammelt. Die Hermann Leeser-Realschule und die Kardinal von Galen-Haupschule sollen nicht zu einer Sekundarschule verschmelzen. Das jetzige Schulsystem funktioniere, sagt die Initiative.

Die Stadt will mit einer Sekundarschule den Schulstandort bei langfristig immer weniger Schülern sichern. In einer Umfrage können sich rund 300 Grundschuleltern vorstellen ihre Kinder anzumelden. Das reicht eigentlich für die Politik um die Sekundarschule weiter voranzutreiben.