Bürgerinitiative startet Unterschriften Aktion gegen Skateanlage in Olfen

Es ist in diesen Tagen DAS Gesprächsthema in Olfen: Soll eine geplante Skateanlage in der Nachbarschaft des Friedhofes entstehen - oder nicht? NEIN! Sagt die Bürgerinitiative "Pro Friedhofsruhe". Sie startet heute ihre Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren. Dafür müssen knapp eintausend Unterschriften zusammenkommen. Ein Skatepark ja - aber nicht in Friedhofsnähe, Trauernde brauchen ihre Ruhe. Die Initiative sieht einen alternativen Standort am Naturbad. Befürworter gründen heute eine Intitiative "Pro Skatepark". Am Friedhof entstehe kein Betonklotz, die Anlage bereichere die Stadt und locke junge Menschen in die Staverauen. Und das sei doch gut!