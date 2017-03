Bürgerradweg zwischen Osterwick und Billerbeck bald komplett

Das Wetter macht Lust auf das Fahrrad zu steigen. Zwischen Osterwick und Billerbeck sind Radler pünktlich zum Start der Fahrradsaison sicherer unterwegs. Eine Firma für die noch ausstehenden Asphaltarbeiten im neuen Bürgerradweg ist jetzt gefunden. Auf der Osterwicker Seite ist der Bürgerradweg schon seit Monaten fertig, jetzt folgt auch das noch fehlende Stück auf der Billerbecker Seite. Im zweiten Anlauf hat der Bauausschuss in Billerbeck den Auftrag für die Asphaltarbeiten vergeben. In einem ersten Anlauf passten die Angebote einfach nicht. Die Stadt bespricht jetzt mit der Firma wie zügig sie loslegen kann. Spätestens im Mai soll der Radweg komplett fertig sein. Anwohner hatten sich nach einem tödlichen Unfall dafür stark gemacht. Sowohl auf Billerbecker als auch auf Osterwicker Seite sind viele ehrenamtliche Arbeitsstunden der Anwohner in den Radweg eingeflossen.