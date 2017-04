Bürgerversammlung zum Berkelquellteich in Billerbeck ist am 3. Mai

Billerbecker wissen immer noch nicht genau, wie die Zukunft des Berkelquellteichs aussieht. Fest steht jetzt zumindest der Termin für eine Bürgerversammlung. Billerbecker, Stadt und Experten diskutieren am 3. Mai in der alten Landwirtschaftsschule, was die beste Lösung für das Algenproblem in dem Teich ist. Bei warmen Temperaturen im Sommer wuchern die Algen regelmäßig und verwandeln den Teich in einen stinkenden Tümpel. Die Politik hatte deshalb ursprünglich entschieden den Teich ablaufen zu lassen. Daraufhin sammelten Billerbecker gut 1200 Protestunterschriften um den Teich zu retten. Deshalb kommt das Thema noch einmal auf den Tisch. Bei der Bürgerversammlung geht es darum mögliche Alternativen zu besprechen und die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzuzeigen. Außerdem sollen die Wünsche der Billerbecker einfließen. Danach entscheidet die Politik abschließend.