Bürgerversammlung zum Umbau der Billerbecker Innenstadt

Stück für Stück ändert sich das Aussehen der Billerbecker Innenstadt. Heute Abend erklärt die Stadt den Billerbeckern, was sie sich für die Münsterstraße, zwischen Lange Straße und Kurze Straße, vorstellt. Auch die Bahnhofstraße soll im Bereich des Doms verschönert werden. Stolperfallen sollen weg, historische Bauwerke sollen stärker auffallen. In der Fußgängerzone haben Arbeiter in diesem Zusammenhang schon neue Pflastersteine verlegt und Stadttore aufgehübscht. Die Bürgerversammlung zur den Umbauplänen beginnt heute um 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.