Bürgerversammlung zur Osterwicker Straße in Coesfeld

Fußgänger und Fahrradfahrer sind in Coesfeld auf der Osterwicker Straße ganz besonders vorsichtig unterwegs. Auf der breiten Straße brettern viele Autos und Lastwagen. Viele Bäume lassen das Licht nicht richtg durch und brauchen viel Platz. Am letzten Mittwoch im Mai trommelt die Stadt die Anwohner zusammen und informiert darüber, was sie vorhat. Vor einigen Jahren hatte die Stadt ihre Laternen auf sparsame LED-Leuchten umgerüstet. Die Osterwicker Straße hatte sie dabei ausgeklammert. Denn künftig soll es hier zusätzliche Laternen geben, die die Straße einfach besser ausleuchten. Stadtauswärts auf der rechten Seite ist der Geh- und Radweg zudem noch nicht ausgebaut. Hier liegen nur Gehwegplatten mit Kanten, die Stolpergefahr ist groß. Das geht natürlich gar nicht. Und dann die dritte große Sache an der Osterwicker Straße: Anwohner wünschen sich ein Leitsystem für Auto- und Fahrradfahrer. Denn alle fahren hier hier, schließlich liegt alles in der Nähe: Unter anderem Konzerttheater, Sportplatz, CoeBad und Bürgerhalle. Am Leitsystem bastelt die Stadt jetzt noch. Der Plan soll zur Bürgerversammlung stehen.