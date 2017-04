Bulderanerin kehrt aus Uganda zurück

Heute Morgen ist die Bulderanerin Inga Hennig-Finke in Berlin gelandet. Im Gepäck hat sie viele Erinnerungen an Uganda. Dort hat sie sich 5 Wochen als Auslandshelferin des Deutschen Roten Kreuzes um Flüchtlinge aus dem Südsudan und um Einheimische gekümmert. Sie hat die Menschen dort über Hygiene aufgeklärt, damit sich Krankheiten möglichst nicht verbreiten. Es hat ihr viel Freude bereitet, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Unter anderem hat Inga Hennig-Finke erklärt, wie sich die Menschen richtig die Hände waschen und dass sie das Wasser, was die meisten aus dem Nil schöpfen, erst abkochen müssen, damit die Krankheitserreger abgetötet werden.