Bulderner Tarik Gündogdu erhält "Sport-Award" vom Kreissportbund

Er tut sonst immer sehr viel für andere Menschen. Am Abend stand er aber mal im Mittelpunkt und war völlig überwältigt. Die Kreissportjugend überraschte Tarik Gündogdu mit dem "Sport-Award 2017" - damit zeichnet der Sportbund jedes Jahr außergwöhnlichen, ehrenamtlichen Einsatz aus. Der gläsernde Pokal hat in der verganenen Nacht wohl einen Extraplatz an Tariks Bett bekommen. Überwältigt und glücklich nahm er ihn am Abend entgegen. Zurecht! Er ist Medienvertreter, im Vorstand bei seinem Verein Adler Buldern, verantwortlich für Schiedsrichtereinsätze, Gründer einer Flüchtlingsinitiative, und, und, und! Das alles macht er nebenbei in seiner Freizeit. Tarik Gündogdu ist in Deutschland geboren, hat aber türkische Wurzeln. Im Zuge der Flüchtlingskrise war es ihm wichtig, sich für die flüchtenden Menschen einzusetzen. Das tut der erst 22-Jährige bis heute und opfert dafür regelmäßig seine Freizeit. Dafür wurde er jetzt ausgezeichnet. Er ist nun Preisträger des "Sport-Awards 2017" im Kreis Coesfeld.