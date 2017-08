Bundeskanzlerin Angela Merkel in Münster auf dem Domplatz

Der Bundestagswahlkampf kommt immer mehr in Fahrt. Das merken wir daran, dass sich wichtige Politiker zu uns in Münsterland verirren. Sie kämpfen um unsere Stimmen. In diesen Minuten spricht die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel auf dem Domplatz in Münster. Über 5.000 Menschen sind dabei. In 2 Wochen kommt SPD-Kanzlerkandidate Martin Schulz nach Münster.