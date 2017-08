Bundesliga Spiele in Kneipen und Bars im Kreis Coesfeld

Fußball-Bundesliga gucken - macht gemeinsam mit anderen Fans noch mehr Spaß! Das Freitagsspiel "Köln gegen Hamburg" heute ist allerdings in vielen Kneipen im Kreis Coesfeld nicht zu sehen. Immer mehr Wirten ist es zu teuer Fußball zu zeigen - denn seit dieser Saison teilt sich der Bezahl-Sender "Sky" die Übertragungsrechte mit "Eurosport". Beide verlangen jeweils Gebühren von den Wirten. Da machen das "Alte Gasthaus Kentrup" in Buldern und das Nottulner "Hotel Kruse" nicht mehr mit. Sie zeigten bisher immer Fußball - spätestens im kommenden Sommer ist Schluss damit. Andere Wirte haben einfach nur ihre Verträge mit "Sky" verlängert und verzichten auf die 40 Spiele, die Eurosport zeigt - wie zum Beispiel die "Amadeus-Bar" in Lüdinghausen. Und der Billerbecker "Sportpark" und die "Ratsschänke" in Olfen nehmen die steigenden Gebühren in Kauf. Sie zeigen weiter alle Spiele. Aber auch hier gibts noch Probleme: Denn der Eurosport-Sender lässt sich nur schwer installieren.