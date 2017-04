Bundespolizei für mehr Sicherheit in Zügen im Kreis Coesfeld

Sie spüren es auf Ihrem Heimweg: Jetzt in den Osterferien ist in den Zügen während des Berufsverkehrs mehr Platz. Angenehmer ist eine Fahrt damit aber nicht automatisch. Immer wieder pöbeln Fahrgäste Zugbegleiter an. Im vergangenen Jahr gab es rund 2300 Übergriffe auf Bahnmitarbeiter der Deutschen Bahn und damit rund ein Viertel mehr als im Vorjahr. Immerhin: bei uns im Kreis Coesfeld und dem Münsterland gebe es keinen Anstieg, beobachtet Wolfgang Amberge von der Bundespolizei. Aber: Die Hemmschwelle sei generell sehr niedrig angelegt. Schon eine normale Fahrkartenkontrolle könne eskalieren. Deshalb sei es wichtig, das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Auch bei der Nordwestbahn auf der Strecke Coesfeld-Reken-Dorsten pöbeln Fahrgäste immer wieder mal Zugbegleiter an. Die Anzahl der Übergriffe sei aber sei Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Die Bahn will jetzt 500 zusätzliche Sicherheitskräfte, Schutzhunde und Körperkameras einsetzen - um Zugbegleiter und Fahrgäste besser zu schützen.