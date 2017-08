Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begeistert von Skulpturen Projekte

Viele von Ihnen haben die Ausstellung Skulpturen Projekte in Münster schon besucht. Dabei hat es kaum einer ausgelassen über einen Steg durch das Wasser im Hafenbecken zu stapfen. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat sich dagegen bei seinem Besuch heute darauf beschränkt vom Rand des Hafenbeckens zu gucken. Dafür ist er in einer elektrischen Fahrradkutsche über die Promenade gefahren und hat sich im Friedenssaal in das goldene Buch der Stadt eingetragen. Die Polizei zieht eine zufriedene Bilanz. Es habe keine Zwischenfälle gegeben. Der Bundespräsident lobte die Skulpturen-Ausstellung und scheint sich auch ansonsten wohl gefühlt zu haben. Er will versuchen im nächsten Jahr zur Vergabe des Friedenspreises wieder nach Münster zu kommen.