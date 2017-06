Bundestag entscheidet über schärfes Vorgehen gegen Impfmuffel in Kitas

In den Kindergärten im Kreis Coesfeld diskutieren Eltern und Erzieherinnen heftig über ein schärferes Vorgehen gegen Impfmuffel. Heute entscheidet der Bundestag über den Gesetzentwurf. Kitas sollen es demnach künftig dem Gesundheitsamt melden müssen, wenn Eltern sich nicht zum Impfschutz beraten lassen. Bislang entscheiden Kitas selbst, ob sie soweit gehen. Marlies Leifken vom Deutschen Roten Kreuz ist für viele Kindergärten im Kreis Coesfeld zuständig. Ihr bereiten die Pläne mächtig Bauchschmerzen. Denn wenn sie Eltern anschwärzen sollen, könne kein vertrauensvolles Verhältnis entstehen. Das sei aber sehr wichtig.

Ärzte des Kreises finden es gut, dass der "Impfschutz" durch den Gesetzes-Vorstoß stärker in den Vordergrund rückt. In der Regel hätten sich Impfgegner ihre Gründe allerdings lange überlegt. Ihnen vorzuschreiben sich beraten zu lassen, sei der falsche Weg.