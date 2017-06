Schlösser- und Burgentag im Kreis Coesfeld

Viele Kurzurlauber besuchen jetzt im Sommer den Kreis Coesfeld. Touristiker stellen immer neue Projekte auf die Beine, um Besucher zu locken. Denn der Tourismus ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein des Kreises. Heute und morgen öffnen Burgen und Schlösser hier ihre Tore.

Der Schlossverein Senden beispielsweise hofft auf viele Besucher. So gewinnt das Schlossprojekt an Bekanntheit und das wiederum rückt die Gemeinde nach vorne. Das Schloss Senden ist kein Glanzschloss, also keine Schönheit. Es steht mehr für 500 Jahre Baukultur, so viele unterschiedliche Stile kommen hier zusammen. Seit zwei Jahren saniert der Schlossverein das Gemäuer, um es als Kulturort zu etablieren. Das Familienmuseum in der Burg Hülshoff in Havixbeck, der Burgturm in Davensberg mit „Folterkammer und Hexenstock“ und naturlich das wunderschöne westfälische Versailles, das Schloss Nordkirchen sind nur einige Beispiele. Organisatoren haben Aktionen und Angebote auf die Beine gestellt. Sie hoffen, dass sie bei den Besuchern nachklingen und den Kreis Coesfeld einmal mehr zum Urlaubsziel machen.

