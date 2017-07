Bushaltestelle an Bösenseller Grundschule erneuert

In Bösensell an der Grundschule steigen Sie heute Morgen bequemer in die Busse ein. Arbeiter haben die Haltestelle jetzt auf die Einstiegshöhe der Busse angehoben. Ganz ist die Baustelle aber noch nicht verschwunden. In den kommenden Tagen malt die Firma noch eine Mittelinsel auf die Straße und stellt in ihrer Mitte zwei Schilder auf. Das ist für mehr Sicherheit und soll verhindern, dass Autofahrer haltende Busse überholen. Außerdem bekommt die Fußgängerampel in der Nähe noch Leitlinien und ein hörbares Signal. In der kommenden Woche soll alles fertig sein.