Busse statt Züge auf der Bahn-Strecke "Münster - Dülmen - Ruhrgebiet"

Bahnfahrer stehen aktuell an jedem Wochenende vor einer Geduldsprobe im Kreis Coesfeld. Seit heute Nacht erneuert die Bahn Gleise auf der Strecke "Münster – Dülmen – Ruhrgebiet". Darum fahren heute und morgen zwischen Appelhülsen und Münster Busse statt Züge. Normalerweise brauchen die Züge knapp über 10 Minuten für die Strecke. Die Busse dagegen quälen sich durch Münsters komplette Innenstadt. Und das bedeutet teilweise "Stopp and Go" - mühselig von Ampel zu Ampel schleichen. Die Fahrt dauert eine Dreiviertel-Stunde. Und dazu kommt ja auch das lästige Umsteigen vom Zug in den Bus und umgekehrt in Appelhülsen. Wenn Sie also nicht unbedingt an diesem Wochenende mit dem Zug nach Münster müssen, dann sollten Sie es lieber lassen. Die Bahn will Montagmorgen zum Berufsverkehr fertig sein. Der Ersatzfahrplan finden Sie hier:



bauinfos.deutschebahn.com/docs/nrw/infos/RE2_42_01-03072017_fahrplan.pdf