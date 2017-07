Busunglück heizt Diskussion um härtere Strafen für Rettungsgassen-Blockierer an

Retter hatten es schwer zu dem brennenden Reisebus auf der A 9 in Norbayern durchzukommen. Bayerns Innenminister Joachim Hermann spricht von einer schlecht gebildeten Rettungsgasse. Einige Autofahrer hätten sich unverantwortlich verhalten. Der Bus war heute morgen auf einen LKW aufgefahren und in Flammen aufgegangen. 18 Menschen starben. Viele Autofahrer wissen nicht, wie sie eine Rettungsgasse bilden, bestätigt Kreisbrandmeister Christoph Nolte. Grundsätzlich begrüßt er deshalb den aktuellen Vorstoß der Länder. Sie fordern höhere Bußgelder von bis gut 160 Euro für REttungsgassen-Blockierer. Rettungsdienstleiter, Michael Hofmann vom Deutschen Roten Kreuz im Kreis, sieht allerdings ein Problem. Auf der Fahrt zum Einsatz hätten Rettungskräfte kaum Zeit und Kopf, um sich Kennzeichen von Rettungsgassen-Blockierern zu notieren. Für ihn ist es deshalb wichtig Autofahrer aufzuklären und mit Fahranfänger intensiv in der Fahrschule zu üben, wie sie eine Rettungsgasse bilden. Mehr Infos rund um das Thema Rettungsgasse bekommen Sie HIER