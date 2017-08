Busunternehmen im Kreis weiten Nachtbusangebot aus

Nachtschwärmer im Kreis Coesfeld bekommen ab September mehr Möglichkeiten nach Hause zu kommen. Die Busunternehmen weiten ihr Nachtbusangebot aus, das haben sie heute Mittag vorgestellt. Es gibt einen neuen Anlaufpunkt, von dem aus die Nachtbusse starten. Bisher war dieser Punkt in Holtwick, jetzt lieger er am Schulzentrum in Coesfeld und damit viel zentraler. Dann hat sich ja der Hafen in Münster zum beliebten Anziehungspunkt entwickelt. Und da fährt jetzt auch ein Nachtbus hin. Er startet in Coesfeld und fährt direkt nach Münster und umgekehrt. Er ist der einzige Nachtbus, der nicht mit den anderen verknüpft ist. Fahrgäste merken sich zwei neue Nachtbuslinien. Einer fährt von Coesfeld in den Nachbarkreis Borken nach Stadtlohn. Er ist der wichtigere für uns im Kreis Coesfeld. Der andere ist nur im Nachbarkreis Borken unterwegs von Bocholt nach Borken. Wann welcher Bus fährt, lesen Sie HIER nach.