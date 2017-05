BVB-Fans feiern Pokalsieg in Dortmund

BVB-Fans im Kreis Coesfeld wachen heute morgen glücklich auf - ihr Team hat am Abend in Berlin den DFB-Pokal gewonnen. Gegen Eintracht Frankfurt gewinnen sie das Finale mit 2:1. Viele Fans aus dem Kreis Coesfeld machen sich deshalb heute morgen auf den Weg Richtung Dortmund! Die Stadt hat eine Feier organisiert. Sie rechnet mit 10 Tausenden Fans. Polizei, Sprengstoff-Spürhunde und Rettungskräfte sind verstärkt im Einsatz. Außerdem setzt die Polizei auf Videokameras. Das Team von Borussia Dortmund fährt in einem Autokorso durch die Stadt.