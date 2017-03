Cabriofreunde spenden ans KiWo Dülmen

Das schöne Wetter macht Lust darauf, draußen zu sein. Die ersten Cabriofahrer trauen sich sogar wieder "oben ohne" auf die Straße. Der Cabrioclub Kunterbunt hat jetzt in Dülmen seine Leidenschaft zu Geld gemacht. Die Mitglieder haben dem Dülmener KinderWohnheim einen Scheck überreicht. Die Spenden sind bei gemeinsamen Ausfahrten und Treffen wie der Weihnachtsfeier zusammengekommen. Insgesamt 777,77 Euro haben die Carbriofreunde dem Kinderwohnheim überreicht.

Wer die Weihnachtsfeier organisiert, der darf auch aussuchen, an wen die Jahresspende geht. Gerhard Krüger aus Merfeld meldete sich, reservierte einen Tisch im Haus Waldfrieden und entschied sich fürs Kinder Wohnheim in Dülmen. Hier sei die Spende gut aufgehoben, sagt er. Die Kinder von heute bekämen viel zu oft eines auf den Deckel. Das Kinderwohnheim freut sich über die überraschende Geldspritze. Hier kümmern sich viele Helfer um Kinder, die aus problematischen Familienverhältnissen kommen. Unter anderem gibt es einen Hochseilgarten, aber auch viele Ausflüge und Förderprojekte, bei denen das Geld hilft.