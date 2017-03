Capeller Thorsten Beckemeyer bei Leichtathletik Senioren-Hallen-WM in Südkorea als Physiotherapeut dabei

Knapp 20 Grad und Sonnenschein. Davon können wir heute im Kreis Coesfeld nur träumen. Da, wo Physiotherapeut Thorsten Beckemeyer aus Capelle gerade ist, ist das Wetter so schön. Trotzdem hat er nicht viel davon. Er ist gerade in Südkorea. Dort unterstützt er die Deutsche Mannschaft bei der Leichtathletik Senioren-Hallen-Weltmeisterschaft. Er ist schon seit fast 15 Jahren bei der WM mit dabei. Er weiß also, wie seine kommenden Tage ablaufen werden: morgens ist er mit der erste in der Halle und abends, nach den Wettkämpfen, macht er das Licht aus. Trotzdem hofft Thorsten Beckemeyer auch ein bisschen was von der Umgebung zu sehen. Die Leichtathletik Senioren-Hallen-WM startet morgen und geht bis nächste Woche Samstag. So lange ist auch Thorsten Beckemeyer aus Capelle in Südkorea.