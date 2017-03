Capelles Bauerschaften bekommen schnelles Internet

Es hat geklappt: Höfe und Wohnhäuser in den Bauerschaften rund um Capelle bekommen schnelles Internet. Das steht seit heute fest. Genug Anwohner haben zugestimmt, entsprechende Verträge zu unterschreiben. Landwirte unterstützen das Projekt. Sie sorgen für die Gräben, in die die Leerrohre kommen. Sie legen voraussichtlich im Spätfrühling damit los. Ab dem Sommer kommen die Glasfaser-Kabel in die Rohre. Der Anbieter verspricht, dass die Bauerschaften um Capelle spätestens zu Weihnachten mit schnellem Internet versorgt sind. Den Ort selbst versorgt ein anderer Anbieter mit schnellem Internet.