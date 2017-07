Caritas für den Kreis nimmt ambulane Pflegedienste unter die Lupe

Wir wollen uns darauf verlassen, unsere Eltern und Großeltern bei mobilen Pflegern in guten Händen sind. Damit die Pflege richtig ankommt, startet die Caritas im Kreis jetzt ein neues Projekt. Es soll die ambulante Pflege kontrollieren und sie gleichzeitig ständig verbessern. Sie sehen täglich Autos mit Logos ambulanter Pflegedienste über die Straßen im Kreis Coesfeld fahren. Doch wie gut sind diese Dienste wirklich? Das will die Caritas für den Kreis jetzt mit einer Art Pflege-TÜV als neuen Service für Familien und ihre Angehörigen herausfinden. Bei der ambulanten Pflege ist es so, dass die Situation der Patienten indiuviduell ist und das die Pfleger nur sehr kurze Zeit bei ihnen sind und dadurch nur kurz Kontakt zu ihnen haben. Das ist die große Herausforderung des Projekts. Zugleich will die Caritas Patienten und Angehörige in der ambulanten Pflege stärken. Dadurch sollen sie sich möglichst selbst helfen können, wenn es mal erforderlich ist. Dabei geht es zum Beispiel darum Wunden zu versorgen oder das rückenschonende Heben der Patienten zu lernen. Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste sollen die Angehörigen schulen. Bislang wollen zwei Dienste in Coesfeld und Dülmen dabei mitmachen.