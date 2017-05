Caritas im Kreis Coesfeld beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion gegen Alkohol am Steuer

Wir wissen alle, dass wir uns nicht ans Steuer setzen sollten, wenn wir Alkohol getrunken haben. Trotzdem tun es viele Menschen immer wieder. Vor allem Fahranfänger im Kreis Coesfeld überschätzen sich leider immer wieder. Um ihnen bewusst zu machen, wie gefährlich es ist, betrunken Auto zu fahren, beteiligt sich die Caritas im Kreis Coesfeld heute an der bundesweiten Aktionswoche "Alkohol? Weniger ist besser".

Mitarbeiter breiten heute Vormittag Plakate auf den Böden einiger Schulhöfe aus. Mit Hilfe der Plakate sollen die jungen Erwachsenen direkt wissen, dass es um das Thema Alkohol am Steuer geht. Die Schüler sollen sagen, wie hoch sie die Gefahr einschätzen, alkoholisiert nicht mehr rechtzeitig auf den Staßenverkehr reagieren zu können. Unter anderem schaut die Caritas bis Freitag am Liebfrauen-Berufskolleg und dem Pictorius-Berufskolleg in Coesfeld und am Richard-von Weizsäcker Berufskolleg in Lüdinghausen vorbei. Außerdem besuchen sie eingie Marktplätze.

KM RKK News