Caritas-Verband im Kreis Coesfeld rät: Wählen Sie mit Bedacht

In etwa zwei Monaten machen Sie Ihr Kreuz - Ende September ist Bundestagswahl. Der deutsche Caritas-Verband hat heute darauf aufmerksam gemacht, wo es Probleme bei uns im Kreis Coesfeld gibt und was Sie bei ihrer Wahl im September berücksichtigen sollten. In Coesfeld haben die Verantwortlichen heute ihre Aktion vorgestellt. "Wählt Menschlichkeit". So heißt die Caritas Aktion. Unter anderem geht es um das Thema Wohnraum für Menschen mit Behinderung. Davon gäbe es einfach zu wenig. Ein weiteres Thema ist "Integration". Die offenen Ganztagsschulen sollten bessere Sprachförderung anbieten können. Der Caritas geht es darum, dass Sie bei der Wahl einen Blick auf die Gesellschaft haben. Außerdem möchte die Caritas in sozialen Netzwerken aktiver sein. Mitarbeiter sollen während der Zeit bis zur Bundestagswahl politische Posts kritisch kommentieren