CDU-Landesparteitag in Münster mit Merkel und Kreis Coesfeld-Deligierten

So allmählich hängen die Parteien bei uns im Kreis Coesfeld ihre Wahlplakate an Straßenlaternen und in Schaufenstern auf! In sieben Wochen findet die Landtagswahl bei uns in NRW statt! In Münster legt die CDU heute ihr Wahlprogramm in der Halle Münsterland fest. Mit dabei ist Bundestagskandidat Mark Henrichmann aus Havixbeck, Landtagskandidat Dietmar Panske aus Ascheberg und einige CDU-Deligierte unter anderem aus Senden, Coesfeld und Lüdinghausen! Die Vertreter aus dem Kreis Coesfeld hoffen, dass ihre Vorschläge zu den Themen Sicherheit und Schule mit ins Wahlprogramm kommen - sie haben sie in den vergangenen Monaten erarbeitet. Mit dabei auf dem Landesparteitag in Münster sind heute unter anderem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der CDU-Spitzenkandidat für NRW, Armin Laschet.