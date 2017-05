Chaosfahrt am Wochenende durch Dülmen

Ein 91-jähriger Autofahrer muss seinen Führerschein möglicherweise für immer abgeben. Das Straßenverkehrsamt überprüft nach einer Chaosfahrt durch Dülmen, ob er noch fahrtauglich ist. Der Mann bretterte am Wochenende viel zu schnell über die Münsterstraße und nicht nur das! Er überfuhr auch noch drei rote Ampeln. Dabei ignorierte er andere Autofahrer, die ihn mit Lichthupe warnten. Weiter ging es in Schlangenlinien Richtung Haltern. Dabei geriet der 91-jährige mit seinem Auto teilweise weit in den Gegenverkehr. Ein Motorradfahrer schaffte es gerade noch auszuweichen und außerdem wäre es beinahe zum Zusammenstoß mit einem Elektro-Rollstuhl gekommen. Die Polizei stellte den Mann schließlich vor seiner Wohnung in Haltern zur Rede. Der 91-jährige war der Meinung keine Fehler gemacht zu haben. Hinweise auf den Einfluß von Medikamenten oder Alkohol fand die Polizei nicht. Sie führt den gefährlichen Fahrstil auf das Alter des Mannes zurück.