Christopherus-Kliniken investieren Millionen in Krankenhäuser in Coesfeld, Nottuln und Dülmen

Sie sollen in den Krankenhäusern im Kreis Coesfeld bestens versorgt sein. Die Christophorus-Kliniken im Kreis Coesfeld investieren deshalb in den kommenden Jahren insgesamt 30 Millionen Euro in ihre Standorte in Dülmen, Coesfeld und Nottuln. Sie bauen aus, um und kaufen neuen medizinische Geräte. Am Krankenhaus in Coesfeld kommt unter anderem ein neuer Anbau mit fünf Stockwerken dazu. Darin ist ein Geburts- und Hebammenzentrum vorgesehen. Zusätzliche Kreißsäle entstehen. Außerdem soll das neue Zentrum Hebammen bessere Arbeitsbedingungen bieten. Baubeginn in Coesfeld soll Anfang des kommenden Jahres sein. In Dülmen ersetzt der Klinikverbund ab dem kommenden Jahr die letzten alten Backstein-Gebäude durch Neubauten. Hier entsteht unter anderem eine neue Isolierstation für Patienten mit ansteckenden Kranheiten. Das Krankenhaus in Nottuln bekommt unter anderem einen eigenen Computertomographen. Bisher mussten Nottulner Patienten dafür in andere Krankenhäuser fahren.