Coesfeld in zwei Wochen beim "Stadtradeln" dabei

Bei dem Wetter heute bleiben viele Fahrräder im Kreis Coesfeld im Stall. Aber es bessert sich auch wieder, Fahrradfahrer in Coesfeld sind heute in zwei Wochen gefragt. Dann beteiligt sich die Stadt erstmals an der deutschlandweiten Aktion "Stadtradeln". Der Allgemeine Fahrradclub in Coesfeld unterstützt die Aktion. Die Teilnehmer schreiben drei Wochen lang die Kilometer auf, die sie mit dem Fahrrad fahren. In dem Wettbewerb sucht ein Jury die fahrradaktivste Stadt oder Gemeinde. Hintergrund: Fahrradfahren tut unserer Gesundheit gut und schützt unser Klima.