Coesfeld startet Aktion "Bürgerhaushalt"

Oft ärgern wir uns, wofür Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld Geld ausgeben, während sie an anderer Stelle den Rotstift ansetzen. In Coesfeld haben Sie ab heute die Chance mitzureden. Die Stadt sammelt bis Mitte Juli Vorschläge für einen Bürgerhaushalt. Besonders interessiert die Stadt Ihre Sparideen. Nach Ablauf der Frist prüft die Stadt was umsetzen lässt. Die Politik entscheidet abschließend, was in den Haushalt einfließen soll. Mitmachen können Sie HIER.