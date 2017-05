Coesfeld will Hundesteuer-Sünder aufspüren

Die meisten Hunde im Kreis Coesfeld haben eine Steuermarke am Halsband. Es gibt aber auch Besitzer, die versuchen sich zu drücken. Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld überprüfen deshalb regelmäßig, wieviele Hunde im Ort leben und ob sie angemeldet sind. Seit heute steht fest, wann die Aktion in Coesfeld startet. Montag in einer Woche ziehen die ersten Kontrollteams los. Die Mitarbeiter können sich ausweisen. Ganz wichtig: Sollten Steuern oder Gebühren ausstehen, kassieren die Mitarbeiter diese auf keinen Fall direkt an der Haustür.