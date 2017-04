Coesfelder ärgern sich über Müll in ihrer Stadt

Der Kanal in Senden, der Bahnhof in Dülmen und jetzt neuer Ärger in Coesfeld: Vermüllte Grünstreifen, Fußwege und Plätze lassen uns die Nase rümpfen. Aktuell schütteln die Coesfelder den Kopf über Scherben und Plastikmüll auf der Skate-Anlage am Bahnhof.

Pendler starten hier am Bahnhof täglich in ihren Arbeitstag. Durch das Fenster der Züge schauen sie auf die vermüllte Skateanlage. Die sieht nicht nur unschön aus, es ist auch extrem gefährlich. Stürzen Jugendliche vom Skateboard, schneiden sie sich an den scharfen Scherben. Die Stadt will sich jetzt darum kümmern und prüfen, wer hier die Glasflaschen zerschmettert hat. Gleichzeitig beschäftigt sie sich mit einem weiteren Müllproblem am Isfelder Weg. Unbekannte haben hier Farbeimer, Getränkekisten und Schranküberreste einfach am Straßenrand entsorgt. Den Verursacher erwartet eine ordentliche Geldstrafe. Hinweise sollen Zeugen liefern.