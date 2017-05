Coesfelder Christopherus Klinik macht bei Pilotprojekt "Telemedizin" mit

Videokonferenzen am Krankenbett sollen künftig helfen, dass wir schneller gesund werden. Am Coesfelder Krankenhaus läuft jetzt die Testphase für ein Pilotprojekt zur Telemedizin an. Zum Start geht es erst einmal darum festzuhalten, wie es jetzt ohne die Technik läuft. In einem Jahr startet dann die Vergleichsphase mit den ersten Videokonferenzen, sagt Martin Mühlmeyer von der Christophorus Klinik in Coesfeld. Dabei bekommen die Ärzte anderer Kliniken unter anderem auch einen Einblick in die Medikamenten-Daten, die Laborwerte und andere Befunde. Schwerpunkt in Coesfeld ist die Intensivedizin. Ziel ist es durch das Dazuschalten von anderen Ärzten noch schneller und passgenauer die beste Therapie für Patienten zu finden. Partner bei dem Projekt ist unter anderem die Uniklinik in Münster.