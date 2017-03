Coesfelder liegt nach Dorf Münsterland-Besuch im Krankenhaus

Nach einem Diskobesuch im Dorf Münsterland kümmern sich Ärtze um einen Coesfelder. Der 40-Jährige wurde bei einer Schlägerei am Taxistand schwer verletzt. Die Polizei sucht heute dringend weitere Zeugen des Vorfalls. Der Coesfelder ging er bei einer Prügelei zu Boden. Mehrere Menschen traten und schlugen auf ihn ein. Er wird schwer verletzt, erleidet sogar Knochenbrüche im Gesicht. Weitere Details will die Polizei noch nicht preisgeben. Sie will verhindern, dass weitere Infos die Erinnerungen möglicher Zeugen verfälschen. Sie geht davon aus, dass noch viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld den Vorfall beobachtet haben.