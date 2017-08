Coesfelder Markthändler machen Platz für die "Karibischen Nächte"

Sie kaufen heute ihre frischen Lebensmittel auf dem Wochenmarkt in Coesfeld in der Fußgängerzone ein. Der Marktplatz ist belegt für die Veranstaltung „Karibische Nächte“. Sie startet heute. Der Umzug in die Fußgängerzone ist ein Kompromiss, den die Markthändler mit der Stadt ausgehandelt haben. Das passiert heute zum zweiten Mal in diesem Jahr. Ein letzter Umzug in die Fußgängerzone steht noch einmal für die Markthändler beim Weihnachtsmarkt an. Maximal bei drei Veranstaltungen im Jahr sollen die Markthändler umziehen. Darauf hatten sie sich mit der Stadt geeinigt. Ursprünglich sollten es mehr sein – die Markthändler hatten Umsatz-Einbußen befürchtet, weil Kunden sie nicht mehr an ihrem gewohnten Platz finden.