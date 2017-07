Coesfelder Mathias Mester gewinnt Bronze bei Para-WM in London

Das macht uns stolz! Mathias Mester aus Coesfeld gewinnt bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft für Menschen mit Behinderung eine Bronze-Medaille. In London sicherte sich der kleinwüchsige Speerwerfer die Medaille vor rund 20 000 Zuschauern. Aber nicht nur deshalb war dieser Wettkampf ganz besonders emotional für ihn. Der Wettbewerb war einfach sehr knapp. Bis zuletzt zitterte Mathias Mester, ob es mit einer Medaille klappt. Am Ende war der Jubel riesig. Die Medaille spornt Mathias Mester für die nächsten olympischen Sommerspiele für Menschen mit Behinderung an. 2020 will er in Tokio nochmal richtig angreifen.