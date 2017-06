Coesfelder Schlosspark eröffnet offiziell

Viele haben schon ein paar schöne Stunden in ihm verbracht - heute wird der neue Schlosspark in Coesfeld auch offiziell eröffnet. Jahrelang hat die Stadt ihn zusammen mit Coesfeldern und ihren Ideen aufgehübscht und verändert. Um 14:20 Uhr geht die Feier los. Die Bläsergruppe Klarton kündigt es heute Nachmittag an: Es gibt etwas zu feiern. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Bürgermeister sehen die Coesfelder erstmals zwei neue Elemente im Schlosspark. eEne Gedenkstelle für deportierte Coesfelder Juden und einen öffentlichen Bücherschrank. Den hat das Seniorennetzwerk organisiert. Aus dem darf sich jeder ein Buch nehmen, es lesen und anschließend behalten oder wieder zurücklegen. Danach zeigen 16 Kinder den Besuchern in ihrem Berkelkindertheater was es im Park alles neues zu entdecken gibt. Sie haben sich Geschichten rund um die Berkel ausgedacht. Im Anschluss zeigt der Kreissportbund, welche neuen Kurse, wie Just Dance, Boule und Biathlon, er im Schlosspark künftig anbieten will. Im neuen Schlosspark gibt es einen Rundweg, neue Bänke, Beleuchtung, Spielgeräte und zwei Brücken über die Berkel, die über die abgeflachte Böschung besser zu erreichen sind.