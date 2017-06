Coesfelder Schulzentrum bekommt ab neuem Schuljahr neuen Caterer

Aufstehen, Fertigmachen, Butterbrote schmieren. Letzteres nehmen Schüler des Gymnasium Nepomucenum und der Theodor-Heuss-Realschule in Coesfeld heute Morgen wieder ganz genau. Denn auf das Essen in der Mensa haben sie einfach keine Lust mehr. Es schmeckt einfach nicht. Das soll sich bald ändern: Heute stellt der Förderverein der Mensa im Schulzentrum einen neuen Anbieter vor. Er soll die Schüler ab dem kommenden Schuljahr bekochen. Für den Wechsel gibt es für Judith Hunke vom Förderverein viele Gründe. Die Qualität sei nicht gut, teilweise sei das Essen nur lauwarm und es gebe keinen Nachschlag. Möglicherweise zahlen Eltern etwas mehr für das Essen des neuen Anbieters. Wieviel, das steht noch nicht fest. Darüber spricht der Förderverein heute mit den Eltern. Was schon feststeht: Das Bezahlsystem soll sich künftig vereinfachen. Die Infoveranstaltung zum neuen Caterer im Coesfelder Schulzentrum startet heute um 18:30 Uhr.