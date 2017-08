Coesfelder Tafel sucht Hilfe

Einen vollen Kühlschrank zu haben, ist nicht für alle Menschen selbst verständlich. Einige haben keinen Job, um Geld zu verdienen - sie sind auf Hilfe angewiesen. In Coesfeld bekommen diese Menschen Hilfe von der "Coesfelder Tafel". Hier können sie sich regelmäßig kostenlose Nahrungsmittel abholen. Doch aktuell hat die Coesfelder Tafel selbst Not - sie hat ein großes Nachwuchsproblem! Etwa die Hälfte aller Helfer der Tafel sind mittlerweile mindestens 75 Jahre alt. In einigen Jahren hören sie spätestens auf. Die "Coesfelder Tafel" versucht deshalb jetzt, auf sich aufmerksam zu machen - damit die bedürftigen Menschen bald nicht mit leeren Händen wieder nach Hause gehen müssen! Wenn Sie helfen können, melden Sie sich HIER.