Coesfelder wollen Ententeich im Stadtpark erhalten

Flüsse im Kreis sollen wieder sichtbarer sein und natürlicher fließen. In Coesfeld stellt die Stadt heute ihre Pläne für die Berkel im Stadtpark vor. Sie will den Honigbach so verlegen, dass er in die Berkel mündet. Der Ententeich soll wegkommen. Auf keinen Fall, sagt Radio Kiepenkerl-Hörer Olaf Oehlert aus Coesfeld. Er kümmert sich ehrenamtlich um den Teich. Und das auch weiterhin machen. Heute sucht er Mitstreiter, um die letzte Chance nutzen, den Teich zu erhalten. Er sei Anziehungspunkt für viele Familien und ältere Menschen. Sie wollen vorschlagen, einen neuen Standort für den Teich zu suchen. Es ist heute das letzte Treffen der Stadt, bei dem Coesfelder mitreden. Anschließend geht das Projekt an die Bezirksregierung, sie muss es genehmigen.