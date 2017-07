Container an der Paul-Gerhard-Schule in Dülmen

Nur noch ein paar Tage Schule, dann schmeissen Kinder und Jugendliche im Kreis ihre Schulklamotten in die Ecke. Auf geht es in die großen Ferien. Darauf haben Städte und Gemeinden nur gewartet, sie beginnen mit nötigen Arbeiten. Die Stadt Dülmen hat gerade vorgestellt, was sie an der Paul-Gerhard-Grundschule vorhat. Sie stellt Container auf und dafür sind der Schulhof und der Parkplatz dicht. Außerdem ist der Fußweg, der über den Schulhof führt, nicht zu nutzen. Ein Baukran rückt an und er braucht viel Platz. Die Container belegen den Bolzplatz hinter der Schulturnhalle. Hier sollen nach den Sommerferien zwei weitere Klassenräume für die Ganztagsschule entstehen. Das ist nötig, denn in der Schule fehlt der Platz. Und ein Anbau ist auch nicht machbar. Die Container sind bunt und sehen nett aus, Kinder sollen nicht das Gefühl haben, sie lernen in Baustellen-Containern. Eine Woche lang sind der Schulhof und der Parkplatz der Paul-Gerhard-Grundschule dicht. Das ist wichtig für Sie: Das Familienzentum Overberg-Kindergarten bleibt erreichbar.