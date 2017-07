Container an Paul Gerhard-Schule in Dülmen kommen später

Eigentlich sollten Sie jetzt schon bunte Container an der Paul-Gerhard-Schule in Dülmen sehen, hier ziehen nach den Sommerferien ja zwei Schulklassen ein. Das ganze verzögert sich allerdings um eine Woche. Sagte uns heute die Stadt. Die Fachfirma kommt erst in der kommenden Woche mit großen Kränen in Dülmen an. Das heißt also: Von Dienstag Morgen bis zum Ende der kommenden Woche ist der Paul-Gerhard-Schulhof gesperrt. Der Parkplatz ist schon dicht. Weil es in der Schule zu eng ist und es keinen Platz für einen Anbau gibt, stellt die Stadt Container auf dem Bolzplatz hinter der Schulturnhalle auf.